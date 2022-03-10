Kütahya kaza haberi! Otomobille çarpışan araç devrildi: 7 yaralı

Kaza, gece Kütahya-Afyonkarahisar yolu Sporkent kavşağında meydana geldi. Çevre yolu yönünden gelen H.K.'nin kullandığı 43 AT 064 plakalı otomobil, A.S. (33) yönetimindeki 43 ACT 740 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan A.S.'nin aracı, devrildi. Kazada sürücüler ile F.S. (33), A.E.S. (8), E.S.Ö. (16), S.G. (40) ve S.I. (40) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hasarın oluştuğu araçlar da trafik polislerinin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.