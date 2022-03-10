Haberler Haber Videoları Kütahya kaza haberi! Otomobille çarpışan araç devrildi: 7 yaralı

Kütahya kaza haberi! Otomobille çarpışan araç devrildi: 7 yaralı

Kütahya kaza haberi! Otomobille çarpışan araç devrildi: 7 yaralı
10.03.2022 10:28

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:47
İstanbul'da kar başladı!
Haber 04:07
Herzog'dan Türkçe mesaj ve...
Haber 05:40
Engelli genç ve annesine...
Haber 01:32
Başkan Erdoğan İnşirah...
Haber 01:06
Erdoğan-Putin görüşmesinin...
Haber 06:41
Çalıntı araçla milyonluk gasp...
Haber 03:54
Ayçiçek yağında manipülasyonun...
Haber 02:31
Türkiye'ye Sibirya'dan kar...
Haber 02:42
Kilosu 600 lira! İlk ürünler o...
Haber 04:26
Türkiye’de Rusya – Ukrayna...
Haber 02:42
Makatına torpil yerleştirip...
Haber 16:45
Kiev'i ele geçirmek bir kalbi...

Kütahya'da, kavşakta otomobille çarpışan başka otomobilin devrildiği kazada, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Hasarın oluştuğu araçlar da trafik polislerinin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Videoları

Kaza, gece Kütahya-Afyonkarahisar yolu Sporkent kavşağında meydana geldi. Çevre yolu yönünden gelen H.K.'nin kullandığı 43 AT 064 plakalı otomobil, A.S. (33) yönetimindeki 43 ACT 740 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan A.S.'nin aracı, devrildi. Kazada sürücüler ile F.S. (33), A.E.S. (8), E.S.Ö. (16), S.G. (40) ve S.I. (40) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hasarın oluştuğu araçlar da trafik polislerinin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA