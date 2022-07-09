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Kütahya Hisarcık’ta feci kaza: Arabada yanarak can verdi

Kütahya Hisarcık’ta feci kaza: Arabada yanarak can verdi
09.07.2022 15:08

OTOMATİK OYNAT

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, sürücüsücünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya savruldu. Yangın çıkan otomobilde sıkışan sürücü 21 yaşındaki Burak Taşdemir, hayatını kaybetti.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alev alan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

TARLAYA SAVRULDU
Sabaha karşı Hisarcık-Simav karayolunun 3. kilometresinde 43 FH 186 plakalı aracıyla kurbanlık küçükbaş hayvan dağıtımından ikamet ettiği Karaağıl köyüne dönmekte olan 21 yaşındaki Burak Taşdemir aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek hububat ekili tarlaya uçtu.

YANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza sonrası araçta çıkan yangın çıktı. Kazayı gören araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta çıkan yangın söndürüldü. Aracın içinde sıkışan Burak Taşdemir yanarak hayatını kaybetti.

Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Taşdemir'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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