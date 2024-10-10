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Kuşadası'nda merkeze inen yaban domuzları ilgi odağı oldu
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Kuşadası'nda merkeze inen yaban domuzları ilgi odağı oldu

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 00:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 00:35

Yaban domuzlarını fotoğraflamak isteyenler selfie bile çekti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi. Merkeze kadar gelerek yiyecek arayan yaban domuzları vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
Kuşadası'nda aç kalan yaban domuzları şehir merkezine gelmeye devam ediyor. Yığılan çöp konteynırlarını karıştıran yaban domuzları özellikle peyzaj alanlarında bulunan yeşil alanları kimseye aldırmadan delik deşik ederek yiyecek arıyor. Yavrularıyla birlikte sürü halinde ilçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında dolaşan yaban domuzları otomobillerin arasında geçerek İsmail Cem Dostluk Ve Barış Meydanına kadar indi. O anlara tanıklık eden ilçe sakinleri cep telefonları ile yaban domuzlarını kayda aldı.

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