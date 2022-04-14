Kuşadası Belediyesi'ndeki yolsuzlukları yazınca darbedilen Ergün Poyraz: Belediyedeki yolsuzlukları hatırlattım akşam da bu olay oldu

'O KADARLIK MICIRLA BURADAN AYA YOL YAPARSIN'

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, yoğun bakımdan çıkan Ergün Poyraz, saldırı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yazar Poyraz, 29 Mart'ta Kuşadası Belediyesi'nin 750 milyonluk TL'lik mıcır ihalesi için bilgi edinme formu verdiğini belirterek, "O kadarlık mıcırla buradan aya yol yaparsınız. İhalenin süresini de 300 gün olarak belirlemişler. Tabi 500 gün geçti ortada yarım kilo mıcır yok. Firmanın mıcır dökmediğini, bu konuda ne yapmak istediklerini sordum. 'Bu firma hiçbir şey yapmamasına rağmen halen neden ihale veriyorsunuz' diye de sordum. Önceki gün yine belediyeye bilgi isteme dilekçesi yolladım.

Firmanın sosyal medyasına girdiğiniz zaman 20 takipçisi var, birisi Ömer Günel. Belediyeye ait 4 milyon harcanan bir tesisi, bu firmaya 900 bin liraya satmışsınız. Bu nasıl alışveriştir? 6 milyonluk başka bir ihale vermişsiniz. Bu ihaleyi verdiğiniz adreste folklor ekibi gözüküyor. Davutlar Mahallesi yolunu 21 milyona ihaleye vermişsiniz ama birkaçı dışında bütün araçlar belediyeye ait. 2021 yılında kitap günleri için 300 bin lira harcandığı faaliyet raporunda var. 'Kitap günlerini ben yaptım' dedim. Güvercin Festivali için 1 milyon 600 bin lira harcanmış. Ama bunu parasını Özlem Çerçioğlu verdi. Sonra, 'Festival için kasadan bir kuruş para çıkmadı' diye açıklama yaptınız. O zaman bu parayı nereye harcadın. 'Dilencilerin şehir dışına çıkarılması için 1 milyon 800 bin lira para harcadık' demişsiniz, 'Bu dilencileri tatile mi yolladınız' dedim. Hawaii'ye tatile yollasan bu kadar para harcanmaz. Güvercin masaya (Belediyede şikayetlerin yapıldığı birim) gelen dilekçelerin ilgili yere ulaştırılması için 2 milyon yazmışlar. İlgili yerler üst katlarda, asansörle çıkıp verecekler.' 2 milyon harcama nereden çıktı' dedim. Bunun dışında birçok yolsuzlukları var. Bunları hatırlattım akşam da bu olay oldu" dedi.

'BELEDİYEYE VERDİĞİM İKİ DİLEKÇE GÖZALTINA ALINAN FİRMA YETKİLİLERİNİN EVİNDE ÇIKTI'

Kuşadası Belediyesi ile ilgili iddialarını sürdüren Poyraz, belediye verdiği iki dilekçenin de gözaltına alınan firma yetkililerinin evinden çıktığını belirterek, şöyle devam etti:



"Belediye Başkanı yaptığı açıklamada şirket sahibini tanımadığını söylüyor. 15 ihale verdiğin şirket sahibini nasıl tanımazsın? Araç ihale yolsuzluğu çok büyük. İçişleri Bakanlığı'nın el atması lazım. Hele mıcır ihalesine İçişleri Bakanı el atmıyorsa bunda bir iş var. Bu kadar yolsuzluğu duyulan kişiye neden kimse bir şey demiyor. Bana saldıranları daha önce hiç görmedim."