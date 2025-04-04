’Kuş Cenneti’ deltasında yangın!

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 10:08

Van'ın Gevaş ilçesinde birçok yaban kuşunu barındıran sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Gevaş ilçesinin Van Gölü sahilindeki Göründü sulak alnındaki sazlıklarda çıkan yangın korkuttu. Sazlıkların yakılması binlerce kuş ve canlının yaşamını tehlikeye soktu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gişen Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Vangölü Aktivistleri Genel Başkanı Erdoğan Özel, "Van Gölü havzasında yıllardır dillendirdiğimiz anızların yakılmasına artık bir son verilmelidir. Engil Dilkaya Deltasından sonra Göründü Sulak alanındaki sazlıkların yakılması binlerce kuş ve canlının yok olmasına sebep oldu. Göçmen kuşların uğrak yeri olan bu alanların korunması için ivedi kamulaştırma kararları alınmalı. Projelendirilerek kuş gözlem noktalarına çevrilmeli ve sivil toplum kuruluşlarıyla protokol kapsamında yönetilmeli" dedi.