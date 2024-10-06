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Kurye ile kapıcı arasındaki ‘asansör’ kavgasına binada oturanlar da dahil oldu
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Kurye ile kapıcı arasındaki ‘asansör’ kavgasına binada oturanlar da dahil oldu

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024, 17:30 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024, 17:30

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir siteye sipariş götüren kurye ile asansörü temizledikten sonra kilitleyen kapıcı arasında kavga çıktı. Dairelerde oturanların da dahil olduğu kavga, cep telefonuyla kayda alındı.

Diyarbakır'da kurye ile kapıcı arasındaki tartışmaya bina sakinleri de dahil oldu. Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 462'nci Sokak'taki bir sitenin önünde meydana geldi. Kurye F.A., online yemek firması üzerinden istenilen siparişi adrese getirdi. Asansörle 5'inci kata çıkan F.A., burada asansörün dışını temizleyen kapıcı E.S. ile karşılaştı. E.S., F.A.'ya, asansörü kapatacağını, paketi teslim ettikten sonra merdivenle inmesini söyledi. Paketi teslim ettikten sonra merdivenle aşağı inen F.A., asansörü zemin kata indirip kilitleyen E.S.'ye yaptığının doğru olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bina sakinlerinin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Polisin bölgeye gelmesiyle olay sonlanırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

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