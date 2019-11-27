Kuruluş Osman 2. bölüm 2. fragmanı izle! Kuruluş Osman 2. fragmanına sürpriz isim damga vurdu |Video 27.11.2019 12:28

Kuruluş Osman 2. bölüm 2. fragmanı ile nefes kesti. ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı gün tüm kategorilerde zirveye yerleşen Kuruluş Osman'da "Biz gaza kapılarını tekrar açacağız. Fethettiğimiz topraklara yiğitlerin adını vereceğiz. Bastığımız yerler yurt mazlumlara sığınak olacak." diyen Ertuğrul'un oğlu Osman devletin kuruluşu için savaş planını hazırlıyor. Kuruluş Osman'ın yayınlanan 2. bölüm 2 fragmanında muhteşem oyuncu kadrosuna sürpriz bir ismin daha katıldığı görünüyor. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı ve haberin ayrıntıları...

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN'A SÜRPRİZ İSİM

Yeni sezona bomba gibi başlayan Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna Eren Vurdem'de katıldı. Savaş esnasında Osman'a yardım eden Eren Vurdem'in hangi karakteri oynayacağı yeni bölümde belli olacak.

Eren Vurdem Kimdir? Nereli? Kısaca Biyografisi

1988 yılının Ekim ayında Konya'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.75 cm, kilosu 70, burcu ise Terazi'dir. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro bölümü'nden mezun olmuştur.

Uzun süredir bir çok dizide rol alan oyuncu ilk olarak ekran severler tarafından Şefkat Tepe dizisi ile tanınmıştır. Ayrıca dizi ve sinema çalışmalarının yanı sıra seslendirme çalışmalarında da yer almıştır.