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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 09:39 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 09:44

Kurultaya kadar zaman kazanma mücadelesi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun son tavizi: Tüzük değişikliği

Seçimlerde yaşanan ağır hezimetin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile girdiği koltuk savaşı başta olmak üzere parti içi muhalefetin sert eleştrileri karşısında ayakta kalmak adına, çareler arıyor. Genel Başkanlık görevinden ayrılmamak adına peş peşe tavizler veren Kılıçdaroğlu'nun son vaadi, "heyecan verici tüzük değişikliği" oldu. MYK ve danışman kadrosunun tasfiyesiyle durumu kurtaramayan Kılıçdaroğlu'nun, son çabasının da parti içi muhalefeti susturmak adına yeterli olmayacağı vurgulanıyor.

Seçim hezimetinden bu yana 'istifa' ve 'değişim' çağrılarına direnen Kılıçdaroğlu, zaman kazanmak için peş peşe tavizler veriyor. İmamoğlu'ndan parti örgütlerine kadar her kesime sus payı dağıtmaya çalışan Kılıçdaroğlu, bu kez 'heyecan verici tüzük değişikliği' vaadini ortaya attı

ORTA YOL: GÜNAYDIN ATAMASI
28 Mayıs sonrası 'değişim' ateşini yakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile peş peşe görüşmeler yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, orta yolu bulabilmek için Gökhan Günaydın'ı grup başkanvekili yapmayı kabul etmişti.

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim olan Günaydın'ın bu göreve getirilmesi, pazarlık sürecini de belgelemiş oldu.

'GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRMA' VAADİ
Kılıçdaroğlu'nun bu tavizine rağmen İmamoğlu geri adım atmazken, bu süreçte parti tabanından da 'istifa' çağrıları katlanarak arttı. Büyük krizin önüne geçemeyeceğini gören Kılıçdaroğlu, 'gemiyi limana sağlam bir şekilde yanaştıracağını' söyleyerek yoruma açık bir vaatte bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun zaman kazanmak için ortaya attığı 'gemiyi limana yanaştırma' söylemi de kamuoyundaki baskıları azaltmaya yetmedi.

UMUDU TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNDE
Aradan geçen yaklaşık 2.5 aylık süreçte bir türlü değişim baskısından kurtulamayan Kılıçdaroğlu, son çare olarak tüzük değişikliği vaadini ortaya attı.

Birçok antidemokratik madde içeren mevcut tüzüğü 2018'de hayata geçirerek partideki tek adam yönetimini pekiştiren Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından örgütlerdeki huzursuzluğun zirve yapması üzerine bu konuda da geri adım atmaya hazırlanıyor.

İddiaya göre, 'şimdiye kadarki en demokratik tüzüğü' partiye kazandırmaya karar veren Kılıçdaroğlu, bu hamlenin ardından örgüt kadrolarındaki öfke ve küskünlüğün son bulacağına inanıyor.

MYK VE DANIŞMAN TASFİYESİ
Kılıçdaroğlu, MYK'daki tüm üyelerin istifasını kabul etmişti. Bu hamle ile 'değişim' yaptıklarını öne sürerek İmamoğlu'nun baskısını kırmaya çalışan Kılıçdaroğlu, eleştirilerden bir türlü kurtulamayınca bu kez danışman kadrosunu da tasfiye etmek zorunda kalmıştı.

MUHALİFLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Sosyal medyadaki her paylaşımının altına 'istifa' yorumları yağan Kılıçdaroğlu, kamuoyundaki tepkileri dindiremese de partideki değişim yanlısı il ve ilçe başkanlarını tek tek görevden alarak muhalif sesleri susturmaya devam ediyor.

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