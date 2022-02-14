Kurtlar Vadisi'ndeki 'Rauf Denktaş' sahnesi yeniden gündemde! Türk Mukavemet Teşkilatı...

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin kanalı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın, KKTC'de öldürülen Halil Falyalı ile ilgili program yaparken Kıbrıs'ta Rum katliamlarına karşı Kıbrıs Türkünün varlığını korumak ve katliamlara karşı direniş için kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'na saldırdı. Arslan'ın skandalı A Haber ekranlarında masaya yatırılırken en güzel yanıt Kurtlar Vadisi dizisinde Kıbrıs meselesini ve TMT'yi anlatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın sahnesiyle verildi.