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Kurt sürüsünün traktörün etrafını sarma anı kameralara yansıdı
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Kurt sürüsünün traktörün etrafını sarma anı kameralara yansıdı

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 22:23 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 22:23

Ankara'nın Polatlı ilçesinde traktörle tarlasını süren Ali Yaman’ın etrafını kurt sürüsü sardı. O anlar kameraya yansıdı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Uzunbeyli Mahallesi yakınındaki tarlada meydana geldi. Traktörle tarlasını süren Ali Yaman'ın etrafını kurt sürüsü sardı. Bir anda çok sayıda kurdun arasında kalan Yaman, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Mahallede kurt dışında domuz gibi yabani hayvanların da tehdit oluşturduğunu söyleyen vatandaşlar, geceleri dışarıya çıkmaktan korktuklarını söyledi.

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