Kureyşi operasyonundan DEAŞ'ın öz geçmiş arşivi çıktı! CV'sini gönderen kişilerden biri Adana'da!

DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi 3 Şubat'ta İdlib'de etkisiz hale getirildi, dünya basını o operasyonun ayrıntılarını TRT Haber'den öğrendi.

Peki DEAŞ bölgede nasıl örgütlendi? DEAŞ'ın Türkiye ayağına nasıl bir operasyon yapıldı?

Operasyon sonrası yeni bilgilere ulaşıldı.

DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin ABD güçleri tarafından İdlib'deki evinde öldürülmesinin ardından Türk istihbarat birimleri bölgede inceleme başlattı.

Titiz bir çalışma yürütüldü. Saha didik didik tarandı. En ufak ayrıntı bile ip ucu sayıldı.

Bölgede ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede binlerce öz geçmiş ele geçirildi. Öz geçmişleri gönderenlerden biri de Adana'da yaşayan Abdusselam El İhnedi'ydi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri İhnedi'nin adresini belirledi.

Kritik operasyon için "Acil Müdahale Timi" göreve çağrıldı. Şafak vakti düğmeye basıldı.



Nokta operasyonla terörist saklandığı evde yakaladı. Abdusselam El İhnedi tutuklanırken, kaldığı evde çok sayıda dijital materyale el konuldu.

ÖZ GEÇMİŞ SİSTEMİ ELEMAN KAZANMAK İÇİN KURULMUŞ

Ağır kayıplar veren örgütün öz geçmiş sistemiyle yeni katılımlar sağlamak istediği belirlendi. TRT Haber, Türkiye'den gönderilen bazı öz geçmişlerin detaylarına da ulaştı.

Öz geçmişlerde doğum ve eğitim bilgileri, silah ve mühimmat kullanım durumu, referanslar gibi başlıklar vardı.

ADANA'DA YAKALANDI: BANA GÖREV VERİN

Abdusselam El İhnedi'nin kendi öz geçmişinde de "Örgütten kaçtım ancak pişman oldum. 4 kardeşim DEAŞ'a katılımcı oldu. Silah eğitimim var. Bana görev verin. " yazdığı öğrenildi.

Ele geçirilen materyalin incelemesi sürüyor.