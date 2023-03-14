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Küresel çetenin siyaset mühendisleri devrede! Seçim ağzı Twitter'da kirli operasyon | Benenson - CHP - HDP işbirliği, Rothschild ortaklığı

Küresel çetenin siyaset mühendisleri devrede! Seçim ağzı Twitter'da kirli operasyon | Benenson - CHP - HDP işbirliği, Rothschild ortaklığı
14.03.2023 10:54

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Seçimlere sayılı bir zaman kala küresel çetenin dijital siyaset mühendisleri devreye girdi. Twitter'da algoritma değişimi adı altında kirli bir operasyona zemin hazırlandı ve kullanıcılara FETÖ - PKK propagandası dayatıldı. Milli duruş sergileyen hesapların da önü kesildi. 14 Mayıs öncesi yaşanan bu durum Cambridge Analytica skandalını anımsatırken Benenson isimli şirketin etki ajanlarının algılarla oynamak üzere Türkiye'yi sokak sokak analiz ettiği hedef kitleye ilişkin özel planlar yaptığı belirlendi. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Benenson - CHP - HDP işbirliği ve Rothschild ortaklığını sizler için detaylandırıp analiz etti.

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Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, Milet İttifakı'nın adayı binbir tartışmanın gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler dünya tarafından yakından takip edilirken küresel çetenin kirli kalemleri ve dijital siyaset mühendisleri de harekete geçti.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından sosyal medya anketleriyle algı çalışmaları da hız kazandı.

TWİTTER'DAN "ALGORİTMA DEĞİŞİMİ" ADI ALTINDA OPERASYONA ZEMİN HAZIRLAMA GİRİŞİMİ
FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar Türkiye karşıtı içeriklerin dozunu artırdı, Twitter algoritma değişimi adı altında söz konusu hesaplara destek çıktı.

Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında bu hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırıyor.

kirli operasyon | Benenson - CHP - HDP işbirliği, Rothschild ortaklığı

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