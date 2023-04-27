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Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi! ABD dizisinde "böl yönet" planını madde madde açıkladılar | Video

Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi! ABD dizisinde "böl yönet" planını madde madde açıkladılar | Video
27.04.2023 15:57

OTOMATİK OYNAT

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14 Mayıs'taki seçimler, küresel güçlerin tüm ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Seçimlere sayılı günler kala Türkiye ile ilgili algı operasyonlarına ara vermeyen birtakım uluslararası kaynaklar, bir yandan 7'li koalisyonun ve terör örgütlerinin sözcülüğünü yaparken diğer yandan seçim sonrası senaryolarına yer vermeyi ihmal etmiyor. Demokrasi savunuculuğunu üstlenme adı altında seçimlere müdahil olarak korku ve kaos ortamı yaratan küresel çetenin "böl yönet" politikası, ABD dizisinde adım adım anlatıldı.

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