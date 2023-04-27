14 Mayıs'taki seçimler, küresel güçlerin tüm ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Seçimlere sayılı günler kala Türkiye ile ilgili algı operasyonlarına ara vermeyen birtakım uluslararası kaynaklar, bir yandan 7'li koalisyonun ve terör örgütlerinin sözcülüğünü yaparken diğer yandan seçim sonrası senaryolarına yer vermeyi ihmal etmiyor. Demokrasi savunuculuğunu üstlenme adı altında seçimlere müdahil olarak korku ve kaos ortamı yaratan küresel çetenin "böl yönet" politikası, ABD dizisinde adım adım anlatıldı.