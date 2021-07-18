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Kurbanlık facia! Dana kuyuya düştü

Kurbanlık facia! Dana kuyuya düştü
18.07.2021 23:57
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde 10 metrelik su kuyusuna düşen kurbanlık dana itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Dana vinç yardımıyla kurtarıldı. Haberin detayları...


Menteşe kırsal Kızılağaç Mahallesi Çamköy mevkiinde üstü açık 10 metre derinliğindeki taş duvarlı su kuyusuna inek düştü.

112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep eden vatandaşların çağrısı üzerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri vinç yardımı ile su kuyusundaki ineği kurtardı ve sahibine teslim etti.

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