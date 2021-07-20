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Kurbanlık dana markete daldı! Akaryakıt istasyonundaki ilginç anlar kamerada

Kurbanlık dana markete daldı! Akaryakıt istasyonundaki ilginç anlar kamerada
20.07.2021 12:28
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Her Kurban Bayramı'nın acemi kasaplarla birlikte değişmez manzaralarından biri de kaçan kurbanlıklardır. Ankara'da kaçan bir boğa kafeye girdi. Boğa ancak uyuşturucu iğneyle sakinleştirilebildi. İstanbul Küçükçekmece'de de bir boğa akaryakıt istasyonunun marketine daldı.


Küçükçekmece'de kurbanlık dana sahibinin elinden kurtularak akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Çalışanlar ve markette bulunanlar neye uğradığını şaşırırken, yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece'deki bir akaryakıt istasyonunun marketinde yaşandı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Neye uğradığını şaşıran market çalışanları ve markette bulananlar sağa sola kaçıştı. Kurbanlığın sahibi, elinden kaçırdığı hayvanın gözlerini yanında getirdiği bez ile bağlayarak sakinleştirdi. Kurbanlık hayvan marketten çıkarıldı ve araca bindirilerek kesim yerine götürüldü. Olay da yaralanan kimse olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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