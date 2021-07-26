Kurban Bayramı tatili dönüşü İstanbul'da trafik eski günlerine döndü

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sakin günler geçiren İstanbul trafiği, tatilin bitmesi ve milyonlarca kişinin tekrar işbaşı yapması nedeniyle sabah saatlerinde eski günlerine döndü. Sabah saatlerinde E-5'te oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

9 gün süren Kurban Bayramı tatili dün sonlandı.

Tatilde şehir dışına çıkan İstanbullular dünden itibaren kente dönüş yapmaya başladı.

Vatandaşların tekrar yollara düştüğü İstanbul'un ana arterlerinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle, E-5 karayolu Göztepe mevkiinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Sabahın erken saatlerden itibaren trafiğin yoğun olduğu İstanbul'da yoğunluğun yüzde 35'lerde olduğu gözlendi.

İstanbul Anadolu Yakasında, E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DE YOĞUNLUK VARDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile yeni haftanın ilk gününde mesai başladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde mesaiye başlamak için evden çıkanların toplu taşımayı kullandıkları görüldü.

Kendi araçları ile işe gitmek isteyenler trafiği hareketlendirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.