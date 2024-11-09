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Kumluca’da çıkan yangına müdahale sürüyor
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Kumluca’da çıkan yangına müdahale sürüyor

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 17:25 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 17:25

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle artan yangının, yerleşim yerleri için tehdit oluşturulmadığı belirtilirken, yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi’nde orman yangını meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar 112 acil servis hattını aradı. İhbar üzerine, olay yerine; 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman yangın işçisi yönlendirildi. Ormanlık alanda rüzgarın etkisi ile büyüyerek devam eden yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan müdahaleye devam ediyor.

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