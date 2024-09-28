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Kümesin yanında yangın çıktı
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Kümesin yanında yangın çıktı

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024, 19:23 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 19:23

Bolu’da kümesin yakınında çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde kümese sıçramadan söndürüldü. Yangın, Mudurnu ilçesi Yüzüncü Yıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım E.’ye ait kümesin yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Mudurnu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ot yangını kümese sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü.

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