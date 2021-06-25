Kumalığı kabul etmediği için öldürülen Emine Karakaş’ın vasiyeti ortaya çıktı

Diyarbakır'da, kendisinden 21 yaş büyük ve 7 çocuklu amcasının oğlu Aslan Karakaş (37) tarafından, kuma olmayı kabul etmediği için başından vurulan ve 138 gün sonra yaşamını yitiren 16 yaşındaki Emine'nin annesi Nurcan Karakaş "Ben de kuma geldim. Kızımın aynı kaderi yaşamasını istemedim. Son isteği, o caninin cezasını çektiğini görmekti." dedi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Selamet Köyü'nde yaşayan Nurcan Karakaş, 23 yıl önce kuma olarak geldi. Eşini 12 yıl önce kalp krizinden kaybeden Nurcan Karakaş, 7 çocuğunu büyütebilmek için saçını süpürge etti. Kızlarından Emine ise babası öldüğünde henüz 4 yaşındaydı. 14'üne geldiğinde kendisinden 21 yaş büyük ve 7 çocuk babası olan amcasının oğlu Aslan Karakaş, Emine'ye göz koydu. Emine'yi kuma olarak almak istiyordu.





Sabah'ın haberine göre kumalığın zorluklarını en iyi bilen Nurcan Karakaş, kızının da kendi kaderini yaşamamasını istediği için, buna karşı çıktı. Zaten Emine de bu talebi şiddetle reddetmişti.

OTOMATİK SİLAHLA CANİCE TARADI

Israrından vazgeçmeyen Aslan Karakaş, önce genç kızı zorla kaçırmaya kalkıştı. Ancak başarılı olamadı. Aileyi taciz edip, evlerinin önünde silahla havaya ateş açtı. Okulunu da bırakmak zorunda kalan Emine, 2 yıl boyunca korkusundan balkona dahi çıkamadı. Son olarak Batman'dan bir talibi çıkınca, 2 yıl sonra 18 yaşını doldurduğunda evlenmek üzere kabul etti.









Geçen 4 Şubat'ta da söz alışverişi için annesi ile Batman'a gitmek istedi. Ancak, araca otomatik silahla ateş açan Aslan Karakaş, Emine'yi başından ve karnından vurdu. Hastaneye kaldırılan Emine, 138 gün süren yaşam savaşını, önceki gün kaybetti. Olaydan sonra kayıplara karışan Aslan karakaş ise hâlâ yakalanamadı.









Emine ölünce soruşturmayı hızlandıran jandarma, Karakaş'ı yakalayabilmek için özel ekip kurdu. Aslan Karakaş'ın izini süren özel ekip, olası gizlenme yerlerine de operasyonlar yapıyor. Aslan Karakaş'ın fotoğrafı ve bilgileri de sınır kapıları ile 81 ilin jandarma ile emniyet müdürlüklerine gönderildi.









'OKUMAK İSTİYORDU'

Kızını elleriyle toprağa veren Nurcan Karakaş (44), "Kardeş gibi bir aradaydık. Emine, Aslan'a abi, eşine ise yenge diyordu. Ancak Aslan, kızı yaşında Emine'yi kuma almak istedi. Emine, 'sen ağabeyimsin, seni ağabey gibi sevdim, seninle evlenmem' dedi. Ben de 21 yaşında kuma gittiğim için buna karşı çıktım.





Kızımın da benimle aynı kaderi yaşamasını istemedim. Aslan ciğerimi yaktı. Kızım, Aslan'ın yakalanıp cezasını çektiğini görmek istiyordu, son isteği de bu oldu. Katil bulunsun. Benim ciğerim yandı. Başka anaların yanmasın. Emine okumak istiyordu. Hayalleri vardı. Elinden aldılar. Bu davanın peşini bırakmayacağım" dedi.