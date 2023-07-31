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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 10:38 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 10:44

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan turizmde 2023 yılı ilk 6 ay verileriyle ilgili flaş açıklamalar

Son dakika haberi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, "2022'in 6 ayında %10,5 olan kalış süresi 2023'ün ilk 6 ayında 9.9 olarak gerçekleşti. Turizmde 21,7 milyar dolar gelir oldu, yüzde 27'lik artış var." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

2022'in 6 ayında %10,5 olan kalış süresi 2023'ün ilk 6 ayında 9.9 olarak gerçekleşti. Turizmde 21,7 milyar dolar gelir oldu, yüzde 27'lik artış var. Deprem sonrasındaki Seçim sürecinin olumsuz etkileri tam da bizim oteller için olan döneme denk geldi.

Serin havaların temmuz sonuna kadar uzaması. Başta Rusya ve Rusça konuşan vatandaşların geçmiş yıllarda konut alımlarının ve aldıkları konutlarda otel yerine kalmaları. Hatta yurtdışındaki turistlere evlerini kiralamaları.

Turist geçen sene 14 gece kaldığı yerde, bu sene 10 gece kalmış. Ya da geçen sene 5 yıldızlı otelde kalıyorsa bu sene 4 yıldızlı otelde kalmış. Bu çözüm yolları nedir dediğimiz zaman. En önemli şey pazar çeşitlemesi. Türkiye son 5 yılda çok fazla çalışma yapıyor.

Ürün çeşitlemesine, gastronomi, sağlık, eğitim, doğa, kültür ürünlerinin ön plana çıktığı tanıtımlar yapıyoruz. Tüm bu çeşitlemede başarılı olmak için etkili bir tanıtım gerçekleştiriyoruz. Türkiye, 200 ülkede tanıtım yapıyor. İlk 20'ye giremeyen Türkiye, son 5 yıllık dönemde ilk 2'ye kadar yükseldi. Yine TikTok'ta 3. sıraya geldi.

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