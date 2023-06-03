Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu? Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Mehmet Nuri Ersoy kaç yaşında, nereli?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu. Yeni dönemde görev yapacak bakanların hayatları ve yaptıkları görevler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Mehmet Nuri Ersoy kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...