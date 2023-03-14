Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü!

Küçükçekmece'de metruk bir binada yıkım sırasında çökme meydana geldi.

Büyük bir gürütü ile uyanan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısmi çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ekiplerin incelemesi sürüyor.