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Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü!

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü!
14.03.2023 11:32

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Küçükçekmece’de metruk bir binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısmi çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ekiplerin incelemesi sürüyor.

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Küçükçekmece'de metruk bir binada yıkım sırasında çökme meydana geldi.

Büyük bir gürütü ile uyanan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısmi çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ekiplerin incelemesi sürüyor.

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