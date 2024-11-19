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Küçükçekmece'de silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldü!
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Küçükçekmece'de silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldü!

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 12:10

İstanbul Küçükçekmece'de yaşları 14 ile 17 olan iki çocuk arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Silahların ateşlendiği kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Küçükçekmece'de iki çocuk arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 17 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu S.A. (14) ile S.K. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, iki taraf da birbirine silahla ateş etti. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralılardan yabancı uyruklu S.A., hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.K.'nın ise ayağından yaralandığı öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

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