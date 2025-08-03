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Küçükçekmece’de kontrollü yıkımda çökme paniği kamerada

İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışması kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı binanın bir kısmı, yanındaki 4 katlı binanın üzerine çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çökme anı çevrede paniğe neden oldu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında kısmen çöktü. Çöken parçalar yan tarafta bulunan 4 katlı binanın üzerine düşerken, olayda yaralanan ya da can kaybı olmadı.

Olay saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yıkım çalışmaları sırasında çöken bina parçalarının yan binaya zarar vermesi çevrede büyük paniğe neden oldu. Vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemelere göre çökme esnasında binada kimsenin bulunmadığı, oturanların önceden tahliye edildiği bildirildi.

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ay, "Dün akşam binada kolon patlaması ihbarı aldık. Zabıta ekiplerimiz sabaha kadar nöbet tuttu, çevredeki binaları tahliye ettik. Sabah kontrollü yıkım sırasında yan binaya zarar oluştu. Can kaybı yok, bizim için en önemlisi bu," dedi.

Yıkımın ardından zarar gören yan binanın da müteahhit tarafından yıkılacağı ve belediyenin gerekli desteği sağlayacağı belirtildi.

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