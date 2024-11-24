SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Küçükçekmece'de kaza: 1 yaralı
Haberler Haber Videoları

Küçükçekmece'de kaza: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 17:21 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 17:21

Küçükçekmece'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ahmet A'nın kullandığı 34 KFT 009 plakalı otomobil, Söğütlüçeşme Mahallesi, Gümrük Yolu Caddesi Sefaköy istikametinde Tayyip S. yönetimindeki 34 HYT 033 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrularak ağaca çarpan Tayyip S'nin kullandığı otomobilde bulunan 1 kadın araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekibinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
24.11.2024Pazar
Kocasının aldattığını düşündü: Kendini yakmak istedi!
24.11.2024Pazar
Bıçaklanan genç ağır yaralandı
24.11.2024Pazar
Sokak ortasında tartıştığı kişiye bıçak çekti: O anlar kamerada
24.11.2024Pazar
Terör örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı
23.11.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Şanlıurfa’da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti 01:58
Şanlıurfa'da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti
24.11.2024Pazar
Sultangazi’de kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü! 01:56
Kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü!
23.11.2024Cumartesi
Kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi Orhan Aydoğdu feci şekilde can verdi! 02:16
Feci ölüm! Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu vefat etti!
23.11.2024Cumartesi
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı: Kar yağışı devam ediyor 01:19
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
24.11.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA