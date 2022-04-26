Küçükçekmece'de kan donduran olay: "Anneme ve bize çok çektirdi" dedi babasını 13 yerinden bıçakladı!

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Emek Sokak üzerinde bir elektrikçi dükkanı önünde 25 Nisan gecesi saat 00:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Dükkan önünde iki şahsın kavga ettiğini ve birinin yaralanıp yere düştüğünü gören, mahalle sakinleri hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler 44 yaşındaki Rüstem Dulkadir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Masası ekipleri olay yeri ve çevresindeki kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde dükkanın önüne motosikletli ve tanınmamak için yüzünde büyük maske takılı bir kişinin geldiğini gördü.

13 YERİNDEN BIÇAKLANDI

İddiaya göre şüpheli şahıs motorla gelip Rüstem Dulkadir'in dükkana gelmesini bekledi. Ardından içeri gitti ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada şüpheli Dulkadir'i 13 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Bu görüntülerin ardından çalışmalarını derinleştiren Cinayet Masası ekipleri, 3 adet aile içi şiddet konusundan kaydı olan Rüstem Dulkadir'in yakınlarını takibe aldı.

BABASINI ÖLDÜRÜP KANLI BIÇAĞI MOTORUN KASASINA BIRAKMIŞ

Şüphelinin 3 çocuğu ve karısının evine giden Cinayet Masası ekipleri bina girişinde kan lekelerini görünce şüpheler en büyük oğlu Harun Dulkadir üzerine yoğunlaştı. Cinayet Masası ekipleri olaydan yaklaşık 2 saat geçmeden tanınmamak için maske takan ve hiç bir şey olmamış gibi babasını öldürüp evine dönen şüpheliyi olayda kullandığı ve motorunun kasasına kanlı halde sakladığı bıçak ile birlikte gözaltına aldı.

"BABAM BANA KÜFÜR ETTİ BENDE BIÇAK SALLADIM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli ifadesinde; "Babam anneme ve bize çok sıkıntı arattı. Zaman zaman annemi de dövüyordu. Akşam yanına bu meseleleri konuşmak için gittim. Bana vurmaya çalıştı küfürler etti. Bende engel olmak için bıçağı rastgele salladım" dediği öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.