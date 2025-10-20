PODCAST CANLI YAYIN
Küçükçekmece'de halı yıkama atölyesinde yangın

Küçükçekmece'de bir halı yıkama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yükselen alevler atölyenin bitişiğindeki trafoya sıçrarken, elektrik kablolarında ise patlamalar yaşandı. Mahalle sakinleri, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Yarımburgaz Mahallesi 2. Aydoğdu Sokak'taki bir halı yıkama atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek atölyenin bitişiğindeki trafoya sıçrarken, elektrik kablolarında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Patlama seslerini duyan mahalle sakinleri panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

