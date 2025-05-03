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Küçükçekmece’de bir AVM’de doğal gaz paniği!
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Küçükçekmece’de bir AVM'de doğal gaz paniği!

Giriş Tarihi: 3.05.2025 01:10:22 Güncelleme Tarihi: 3.05.2025 01:13:06

Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Sokak’ta bir AVM’nin otopark girişinde yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu kırdı. Havaya karışan gaz paniğe yol açtı, ancak patlama yaşanmadı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Sokak'ta , saat 22.30 sıralarında, bir AVM'nin otopark girişinde yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu kırdı.

Borunun kırılmasıyla hızla havaya karışan gaz , çevrede paniğe neden oldu. Muhtemel bir patlama riski nedeniyle vatandaşlar AVM'den hızla uzaklaştı . O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Herhangi bir patlamanın yaşanmaması muhtemel bir faciayı önledi . Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından gaz kapatıldı ve boru onarılarak alan güvenli hale getirildi.

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