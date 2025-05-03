Küçükçekmece’de bir AVM’de doğal gaz paniği!

Giriş Tarihi: 3.05.2025 01:10:22 Güncelleme Tarihi: 3.05.2025 01:13:06

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Sokak'ta , saat 22.30 sıralarında, bir AVM'nin otopark girişinde yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu kırdı.

Borunun kırılmasıyla hızla havaya karışan gaz , çevrede paniğe neden oldu. Muhtemel bir patlama riski nedeniyle vatandaşlar AVM'den hızla uzaklaştı . O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Herhangi bir patlamanın yaşanmaması muhtemel bir faciayı önledi . Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından gaz kapatıldı ve boru onarılarak alan güvenli hale getirildi.