SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Küçükçekmece’de alkollü sürücü 8 araca hasar verdi
Haberler Haber Videoları

Küçükçekmece’de alkollü sürücü 8 araca hasar verdi

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 12:42

Ehliyetsiz ve alkollü bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek tam 8 araca çarptı. Çevredeki vatandaşlar, sürücüyü olay yerinde yakaladı. Kazadan sonra yaşananlar videomuzda.

Küçükçekmece'de ehliyetsiz ve alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 8 araca hasar verdi. Şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

Olay, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla beraber alkol alan şahıs arkadaşının cebinden servis minibüsünün anahtarını alarak kaçtı. Ehliyetsiz ve alkollü şahıs, bir süre araçla dolaştı. Daha sonra otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip, araçlara çarpmaya başladı. Bir sokak üzerinde bulunan 8 araca çarparak büyük hasar veren şahıs güçlükle durabildi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan olayda aracı büyük hasar alan Ziya Kaya alkollü bir şahsın sokakta bulunan araçlara çarptığını belirterek, "Akşam komşularımız aracımıza vurulduğu söyledi. Biz bunun üzerine aşağıya indiğimizde aracı bu halde gördük. Alkollü bir şahıs yukarıdan aşağıya doğru araçlara vurarak gelmiş. Bizim lastiğimiz patladı aracımız boydan boya çizildi. Aşağıda da 6 araç var onlarda da maddi hasar oluşturmuş. En son bir araca vurarak durmuş. Ben şahsı göremedim polis ekipleri götürmüştü onu" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Sultangazi'de cinayet!
09.01.2025Perşembe
81 ilde sahte alkol operasyonu!
09.01.2025Perşembe
ANKA’dan 15.000 Feet'ten tam isabet!
09.01.2025Perşembe
Adana’da otobüs şoförü eşe biber gazlı ve bıçaklı saldırı!
09.01.2025Perşembe
Ankara'da kritik zirve! Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
09.01.2025Perşembe
Bunlar da Var
Galatasaray 2-2 Başakşehir | MAÇ ÖZETİ İZLE 10:43
Galatasaray 2-2 Başakşehir | MAÇ ÖZETİ İZLE
08.01.2025Çarşamba
Kuruluş Osman 177. bölüm fragmanı yayında! 00:46
📣 Kuruluş Osman 177. bölüm 2. fragmanı yayında!
08.01.2025Çarşamba
Trabzonspor 3-0 Alanyaspor | MAÇ ÖZETİ İZLE 06:47
Trabzonspor 3-0 Alanyaspor (MAÇ ÖZETİ)
08.01.2025Çarşamba
Gümülcine’de Türk çocuğuna ırkçı saldırı! 00:10
Gümülcine'de Türk çocuğuna ırkçı saldırı!
08.01.2025Çarşamba
CANLI YAYIN