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Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı saldırı!
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Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 18:14 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 18:14

Küçükçekmece Adliyesi'nin önünde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Grup içinde bulunan Y.K., yanında bulunan silahla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki iki araca kurşunlar isabet etti. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Adliyesi'nin bulunduğu caddede iki grup arasında tartışma yaşandı. Grup içinde bulunan Y.K., yanında bulunan silahla ateş etmeye başladı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Y.K. ekipler tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece Adliyesi'nin bulunduğu caddede meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası gruplar ayrılırken diğer gruptaki Y.K. isimli silahlı şüpheli kavga ettiği kişilere ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki iki araca kurşunlar isabet etti. Olay yerine gelen ekipler kaçmaya çalışan Y.K.'yi kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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