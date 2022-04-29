RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Kuaförden barınağa göçmen geçidi! "Şok evi"ne polis baskını! Yer: İstanbul Tuzla...

Kuaförden barınağa göçmen geçidi! "Şok evi"ne polis baskını! Yer: İstanbul Tuzla...

Kuaförden barınağa göçmen geçidi! "Şok evi"ne polis baskını! Yer: İstanbul Tuzla...
29.04.2022 08:48

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İstanbul Tuzla'da emniyet güçleri insan kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir erkek kuaföründen gizli geçit yapılmış bir "şok evi"ne baskın düzenledi. Baskında Afganistan uyruklu 4 göçmen, iş yeri sorumlusu ve daireyi kiraya verdiği öğrenilen kişi yakalandı.

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Tuzla'da polis ekipleri, uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir erkek kuaföründen gizli geçit ile yapılmış 'Şok Evi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 4 göçmen, iş yeri sorumlusu ve daireyi kiraya verdiği öğrenilen kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da bir erkek kuaförüne gizli geçitle yapılmış 'Şok Evi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda gizli bölmede saklanan Afganistan uyruklu 4 göçmen, iş yeri sorumlusu Suriye uyruklu M.H.A. ile gizli bölmedeki daireyi kiraya verdiği belirlenen A.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesinin ardından göçmenlere gizli daireyi kiraya veren A.G.'ye 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan toplamda 18.018 lira cezai işlem uygulayarak serbest bırakıldı. Afganistan uyruklu 4 göçmen ile iş yeri sorumlusu M.H.A. isimli Suriye uyruklu şüpheli ise ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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