Kriz medyasının manşetleri ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A haber'de yorumladı

Türkiye'nin ekonomide yaptığı millileşme hamleleri Türkiye düşmanlarını rahatsız etmeye devam ediyor. Türkiye ne zaman dışa dönük hamleler yapsa, ekonomik ve stratejik adımlar atsa karşısında kriz söylemleri ile toplumda algı yaratmaya çalışan güruhu buluyor. Ebetteki bunu da Türkiye’de körüklemeye çalışan bir kriz medyası var. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini ve kriz medyasının ekonomiyi karalamaya yönelik yaptığı algı operasyonunu değerlendirdi.