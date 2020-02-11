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Kritik İdlib toplantısı sona erdi: Türkiye’yi kararlılığından hiçbir saldırı vazgeçiremeyecek

Kritik İdlib toplantısı sona erdi: Türkiye’yi kararlılığından hiçbir saldırı vazgeçiremeyecek

11.02.2020 01:14

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Zirvesi yapıldı. İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen askerlerimize, rejim unsurlarınca bugün gerçekleştirilen saldırıya karşı atılacak adımların, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alındığı öğrenildi.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, rejim unsurlarının İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen Türk askerine düzenlediği saldırıya karşı atılacak adımların ele alındığı toplantı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda şehitlerin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesinin kararlaştırıldı.

HİÇBİR SALDIRI VAZGEÇİREMEYECEK
Ayrıca toplantıda çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğinin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib'de bulunan Türkiye'yi bu kararlılığından hiçbir saldırının vazgeçiremeyeceğini vurgulandı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

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