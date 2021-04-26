RAMAZAN İMSAKİYE
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Kripto para vurguncusu Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer nerede? Sabah Yazarı Dilek Güngör'den çarpıcı iddia

Kripto para vurguncusu Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer nerede? Sabah Yazarı Dilek Güngör'den çarpıcı iddia
26.04.2021 00:58
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Kripto para borsasında yaşanan Thodex vurgununa ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Firari kurucu Fatih Faruk Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olduğu konuşulurken Sabah Yazarı Dilek Güngör'den canlı yayında flaş bir iddia geldi. İşte Güngör'ün o açıklamaları...


Kripto para borsasında yaşanan Thodex vurgununa ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Firari kurucu Fatih Faruk Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olduğu konuşulurken Sabah Yazarı Dilek Güngör'den canlı yayında flaş bir iddia geldi. İşte Güngör'ün o açıklamaları...
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