Kripto para vurguncusu Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer nerede? Sabah Yazarı Dilek Güngör'den çarpıcı iddia

Kripto para borsasında yaşanan Thodex vurgununa ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Firari kurucu Fatih Faruk Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olduğu konuşulurken Sabah Yazarı Dilek Güngör'den canlı yayında flaş bir iddia geldi. İşte Güngör'ün o açıklamaları...