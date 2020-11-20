Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri arttı yüz yüze eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İkinci online eğitim nasıl olacak, okullar ne zaman açılacak, ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak? Kreşler açık kalacak mı? Detaylar haberimizde. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha sonra yapılan açıklamada ise "Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak" ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki yeni döneme ilişkin soruları yanıtladı.

Ziya Selçuk'un konuşmasından öne çıkan başlıklar:



Bu süreç dinamik bir süreç, verilere bakarak değerlendirme yapmamız gereken bir süreç. Biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske atacak bir durumda olmayız. Kararlarımızı da buna göre güncelliyoruz.





Okullarda günlük olarak izleme ve değerlendirme yaptık. Toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğuruyor. Biz de Bilim Kurulu ile istişare ettik, bilimsel olarak bir tavsiye kararı çıktığı için böyle bir karar gelişti.







Nasıl bir dönüşüm değişim olacak buna bakılacak, öğretmenlerimizle eğitimlerimiz var onu sürdüreceğiz, ara değerlendirmeler var. Veriler bize hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeriz. Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tehlikeye atacak bir duruma sokmayız.





Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız. Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Şimdi verilere baktığımızda yıl sonuna kadar stajların da yapılmaması gerektiği konusunda ortak bir kanaat oluştu, karar alındı.





Kreşler ile ilgili bugün bir açıklama yapılacak. Çalışan anneler için büyük bir ihtimal bugün içinde olumlu bir haber gelebilir.

Erişim sorunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi algılanırsa doğru olmaz. California'da bile erişim sorunu var. Bütün dünya düşünüyor. Alt yapılar kolay kurulmuyor, kısa dönem çalışması değil. Biz marttan beri bu işi yapıyoruz. Bir kere 4 saatliğine bir sorun oldu. Dünyada öğretmenlerin ve öğrencilerin bu kadar yoğun kullandığı bir site var mı? Önümüzdeki süreçte biz de bir deneyim kazandık, alt yapımızı güçlendirmek için bir fırsatımız oldu.







Video kütüphaneleri kurduk, her bir dersin videosunu oluşturalım ve çocuklar bunu izleyebilsinler. TRT Eba'ya da koyduk bu videoları. Akademik destek yazılımımız var, bu dünyada 3-4 ülkede var. Bütün bunları çocuklarımızın işini kolaylaştırmak için yaptık, çocuklarımızın sınavla ilgili içerikler konusunda yüklerini azaltmak için önümüzdeki hafta çocuklarımızın lehine çalışmalar yapılacak.

Bu sene öğrencilerimize ilk kez ders kitabı dışında da kaynak verdik, okullarımızda hazır elinde olmayanlar varsa ordan alabilirler.

KREŞLERLE İLGİLİ BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Ziya Selçuk'un bu sözlerinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı kreşlerin durumuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı "Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak. Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek."

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