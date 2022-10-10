Kremlin az önce yaptığı Son Dakika açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek güvenlik zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapma teklifinin masaya gelip gelmeyeceği sorulduğunda bunun mümkün olduğunu söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜZAKERE ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine Antalya ve İstanbul'da ev sahipliği yapan Türkiye'nin, iki lider arasındaki müzakerelere de ev sahipliği yapabileceğini belirterek hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye müzakere çağrısında bulunmuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Batı, Rusya'yı yaptırım bombardımanına tutarken Türkiye tarafsız bir duruş sergiledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleriyle Türkiye'de barış masaları kurulurken tahıl koridoru da İstanbul'dan açıldı.

Erdoğan'ın diplomasi hamleleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşebilen lider olması dünya basınının da ilgisini çekti.

POLITICO ERDOĞAN'IN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

ABD merkezli yayın kurulu Politico, internet sitesinde Rusya Ukrayna savaşında gelinen son durum, ülkelerin tutumları, Avrupa'nın ne yapabileceği ve enerji krizinin yer aldığı bir makale yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi zaferleri de makalede yer aldı.

"TÜRKİYE ARA BULUCU KONUMUNDA"

Makalede, Başkan Erdoğan'ın, tahıl koridoru ve esir takası anlaşmalarındaki diplomatik çaba ve başarısından övgüyle söz edildi.

ÜLKELERİN ROLÜ DEĞİŞTİ

Ülkelerin tavırlarının savaşın gidişatına göre değiştiği yazılan makalede, sadece Türkiye'nin bir arabulucu konumunda olduğunun altı çizildi.

ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK ZAFERLERİ

Tahıl koridoru anlaşmasının yanı sıra, esir takası anlaşmasının da Türkiye sayesinde yapıldığı vurgulanan makalede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik başarısına yer verildi.

Makalede, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Kremlin ile 'açık hatları' koruyor hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Kırım da dahil olmak üzere tüm topraklarının kurtarılmasını desteklediğini yineliyor." denildi.

FRANSIZ LE MONDE YAZMIŞTI

Benzer bir makale geçtiğimiz haftalarda Fransız Le Monde'de yer almıiştı.

Yazıda, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron belki de onu kıskanmasına rağmen" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkiler yürütmeyi başaran, büyük bir arabulucu olduğu belirtildi.

Gazetede, Alain Frachon'a ait "Erdoğan büyük arabulucu" başlıklı köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Başkanı Vladimir Zelenskiy ile güçlü bir ilişkisinin olduğu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile irtibatının da iyi olduğu belirtildi.

"MACRON BELKİ DE İÇ GEÇİRİYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'nun 1 Eylül'de Fransız büyükelçilere seslenişindeki, "Türkiye'nin dünyada Rusya ile konuşan tek güç olmasını kim ister?" sözü hatırlatılan yazıda, "Macron'un belki de 'Neden Erdoğan?' diye sorarak kıskançlıkla iç geçirdiği" değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Erdoğan'ın, Macron'un sözlerini muhtemelen tebessümle karşılayacağı ifade edilen yazıda, "Cumhurbaşkanı (Macron) doğruyu söylüyor. Türk mevkidaşı (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Ukrayna ve Rusya ile irtibatta olan kişi çünkü." ifadeleri kullanıldı.

"GERÇEKÇİ DIŞ POLİTİKAYI SAVUNANLAR USTAYA ŞAPKA ÇIKARTIYOR"

Makalede, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan boğazlara sahip kilit konumu, coğrafyası ve tarihinin, Türkiye'yi Ukraynalılar ve Ruslar için ziyaret edilmesi gereken bir yer haline getirdiği değerlendirmesi de yapıldı.

Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını kınadığı ve Putin'e Kırım'dan çıkma çağrısında bulunduğu anımsatılan köşe yazısında, "Ancak NATO üyesi Türkiye, Rusya'ya yönelik hiçbir yaptırım uygulamadı." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin diğer Avrupa ülkeleri gibi Ukrayna'ya silah yardımında bulunmadığına işaret edilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Zelenskiy'ye karşı sıcak ve destekleyici, Putin'e karşı anlayışlı olan Erdoğan, büyük arabulucu olarak kendisini kabul ettiriyor. Herkesle iyi ilişkiler içinde. Biraz kıskanç olsalar da gerçekçi dış politikayı savunanlar, ustaya (Erdoğan) şapka çıkartıyor."

TÜRKİYE'NİN KİLİT ROLLERİ

Makalede, "Türkiye'nin arabuluculuğu, Orta Doğu ve Afrika'ya tahıl ihracatı için Ukrayna limanının kilidini açtı. Rus güçlerinin tehlike arz ettiği Zaporijya Nükleer Santrali'ne Birleşmiş Milletler müfettişlerinin gitmesine katkıda bulundu." ifadesine yer verilerek Erdoğan'ın temmuzda Soçi'de Putin ile görüşmesinde güçlendirilmiş ekonomik ortaklık konusunda imza attıkları, ağustosta ise Kiev'de Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, uzun bir çalışma oturumu gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Osmanlı ve Rus imparatorluklarının ortak tarihine işaret edilen yazıda, Türkiye'de Baykar'ın ürettiği SİHA'ların Ukrayna'ya satışına değinildi; Rusya ve Türkiye'nin Orta Doğu, Suriye ve Libya'da farklı tarafta yer aldıklarına, Libya'da da Türk SİHA'larının başarı kazandığına vurgu yapıldı.

KAFKASYA'DAKİ SÜNNİ MÜSLÜMAN VARLIĞI TÜRKİYE'Yİ RUSYA'NIN GÖZÜNDE VAZGEÇİLMEZ KILIYOR

Kafkasya'da 30 milyona yakın Arap olmayan Sünni Müslüman'ın varlığı ortadayken Rusya'nın da Türkiye'yi karşısına almayı göze almadığı vurgulanan makalede, Ukrayna'daki trajediye rağmen Türkiye'nin Rusya ile arabuluculuk konusunda iyi ilişkilere sahip olmasının, Türkiye'de yapılacak seçim, Rus gazı ve petrolü ile tahıla duyulan ihtiyaçtan kaynaklandığı savunuldu.

Makalede, Rusya'nın NATO'da tek iyi ilişkilere sahip olduğu ülkenin Türkiye olduğu, Türkiye'nin de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik taleplerini "koz" olarak kullandığı ileri sürülerek bu nedenle ABD yönetiminin S-400'lerin alımı sonrası savaş uçaklarına koyduğu ambargoyu, yakında kaldırabileceği yorumu yapıldı.

Frachon'un köşe yazısında, Türk ordusunun Suriye'de kendisi için oluşturduğu güvenli bölgeyi daha da genişletmeye karar vermesi durumunda da Batılı müttefiklerin buna sessiz kalacağı belirtildi.

Yazıda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının başında tarafları İstanbul'da barış için bir araya getirdiğinde, dünyada Erdoğan'ın tüm düşman tarafları bir araya getirebileceği görüşünün yerleştiğine dikkat çekildi.