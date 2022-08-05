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KPSS'nin iptali sonrası CHP ve yandaşı medyadan skandal algı operasyonu

KPSS'nin iptali sonrası CHP ve yandaşı medyadan skandal algı operasyonu
05.08.2022 02:44 - Son Güncelleme: 05.08.2022 02:53

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CHP ve yandaşı çukur medya iptal edilen KPSS sınavını algı ve manipülasyon malzemesine dönüştürerek büyük bir ahlaksızlık örneği sergiledi. Fondaş TELE 1'de CHP'li Bülent Tezcan'ın katıldığı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun KPSS iddialarına taraf olan yayınevini ziyaret ettiği ve bu ziyarette çekilen fotoğrafların afiş olarak kullandığı yalanı ortaya atıldı. CHP'lilerin söz konusu iftirasını ise iddia ettikleri fotoğraf bozguna uğrattı. O fotoğraflar söylenildiği gibi yayınevinde değil, Bakanlığın eğitim binasında kaymakam adayları ile çekildiği anlaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Birgün, TELE 1 ve Bülent Tezcan'a sert tepki göstererek "Ahlâk fukaraları" ifadelerini kullandı.

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