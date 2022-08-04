KPSS'de kopya iddiasında flaş gelişme! Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar sonrası DDK'dan açıklama: Gençlerimizin hakkını yedirmeyiz

Son dakika haberi! KPSS'deki kopya iddialarıyla ilgili olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Başkan Erdoğan tarafından görevinden alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında polisin Yediiklim Yayınları'nda yaptığı aramalar bitirildi. Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu. DDK Başkanı Yunus Arıncı, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." dedi.