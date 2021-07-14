KPSS sonuçları açıklandı! KPSS sonuç öğrenme sayfası...

KPSS tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2021/1 memur alımı tercih sonuçları duyuruldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiler sorgulanmaya başlandı. ÖSYM tarafından duyuruya göre; 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenebilecek.

KPSS 2021/1 tercih sonuçları açıklandı! KPSS yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruldu. Tercih işlemleri 8 Temmuz tarihinde tamamlanan KPSS 2021 tercih yerleştirme sonuçlarının ardından adaylar memur alımlarına ilişkin detaylı bilgileri öğrenebilecek. Tercih yapan toplam 70 bin kişiden 1.020 kişi yerleşti.

KPSS 2021/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI!

ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS 2021/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ