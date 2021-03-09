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Kozmik Oda görüntülendi! İstanbul Adelet Sarayı'ndaki 200 bin soruşturma delili

Kozmik Oda görüntülendi! İstanbul Adelet Sarayı'ndaki 200 bin soruşturma delili
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İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adelet Sarayı'nın Kozmik Odası görüntülendi. "Kozmik Oda" olarak adlandırılan emanet depolarında 200 bin bin soruşturma delili yoğun güvenlik önlemleri altında saklanıyor. Emanet depolarında 15 Temmuz hain darbe girişiminde ele geçirilenler Reina saldırısında kullanılanlar Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen keskin nişancı tüfeği PKK'nın Kuzey Irak'ta kurmayı planladığı TV kanalı için gerekli malzemeler de var. Kanlı giysi ve eşyalar ise açık hava deposunda tutuluyor.


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