Kozan'da trafik kazası: 1'i bebek 4 yaralı

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 22:53 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 22:53

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan-Feke karayolu Suluhan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı 01 ABL 866 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 01 CAA 04 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Zeynep A.A. (1) Cennet A. (31), İsmail Ç. (30) ve Ali S.S. (34) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.