Köy yolunda feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 22:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 22:50

Köy yolunda feci bir kaza meydana geldi. Kaza, Çavdurt Bölgesi'nde Tarakçı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinde seyreden S.Ö. idaresindeki 34 BB 9512 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.A. yönetimindeki 34 CIG 934 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 CIG 934 plakalı otomobil yol kenarındaki tarlada uçarak tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişiden 5'i hastaneye kaldırılırken 1 kişinin ise ayakta tedavisi yapıldı. Kaza nedeniyle bölgede yol trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.