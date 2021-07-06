Kovid-19'a karşı yeni tedbirler: Aşı olmayan giremez! Konser, sinema, maç bileti...

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşı olmayı reddedenler için yeni yaptırım ve çalışmalar tartışılıyor. Gelen son dakika haberine göre, Türkiye'nin sonbahar aylarına kadar nüfusun yüzde 70-80'inin aşılanıp rahatlaması için hedef kitle olarak aşıya en duyarsız kesim olan 18-35 yaş grubuna dönük özel çalışmalar yapılacak. Maçlar, sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklere sadece aşılı olanların alınması gibi "pozitif ayrıştırıcı" yöntemler kullanılabilecek.

Sonbahara kadar nüfusun yüzde 70-80'inin aşılanıp rahatlaması için özellikle 18-35 yaş grubuna dönük çalışmalar yapılacak. Hedefe, merkezi noktalarda toplu aşılamayla ulaşılacak.



"RUS TURİST" ENDİŞESİ YERSİZ

Delta varyantının en fazla görüldüğü Rusya'dan gelen turistler konusunda kamuoyunun endişe duymaması gerektiği belirtiliyor. Çünkü Rus turistler direkt belli bölgelere iniyor ve tatil boyunca otelden dışarı çıkmıyor, toplumu enfekte etme ihtimali bu yüzden çok düşük görülüyor.





YÜZDE 5 DELTA VARYANTI

Temasta oldukları turizm çalışanları da zaten aşılanmıştı. Batılı ülkeler başta olmak üzere delta varyantı birçok yerde etkin hale geldi. Türkiye'de de 26 ilde görüldü. Verilen bilgiye göre günlük vakaların yüzde 5'i delta varyantı.



1 Temmuz itibari ile Türkiye normalleşme sürecine girdi. Bunun etkileri iki hafta sonra ortaya çıkacak.





Normalleşme, bir de hızla yayılma özelliği olan delta varyantı eklenince iki hafta sonra günlük vaka sayılarının artması bekleniyor.



Delta varyantının hızlı yayılması nedeniyle yaz aylarında 2 binlere inmesi beklenen günlük vaka sayılarının 5-6 binlerde kalmasına neden olacağı belirtiliyor. Aşıya olan ilgiye göre bu sayısının 4 ila 10 arasında gidip gelmesi bekleniyor.





HEDEF YAŞ 18-35

Türkiye'nin sonbahar aylarında rahat etmesi için önümüzdeki süreçte günlük en az 1 milyon aşı yapılması, ikinci dozlar başladığında ise bu sayının 2 milyona çıkması gerekiyor. Sayıların hızla yükselmemesinin en önemli nedeninin aşıya en az ilgisi olan 18-35 yaş grubundaki talep yetersizliği gösteriliyor. Bu nedenle aşılamada hedef kitle olarak bu kesime yönelinecek.



POZİTİF AYRIŞTIRMA KARARI: AŞILI OLAN MAÇA GİREBİLECEK

18-35 yaş grubunun aşıya ilgisinin artması için "pozitif ayrıştırma" yöntemi gündeme gelecek. Kurallara uyan ve aşısını yaptıran ödüllendirilecek. Sezon başladığında maçlara, tiyatro, sinema ve konser gibi etkinlere sadece aşılı olanların alınma gibi yöntemlerle bu yaş grubunun aşıya ilgisinin artırılması hedefleniyor.



VALİLİKLER DE DEVREYE GİRİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, aşının vatandaşın ayağına kadar gitmesi için valilikler ve kaymakamlıklar da devreye girecek. Sağlık il müdürlükleri ile birlikte aşı kampanyası yürütülecek. İllerin özelliklerine göre yayla, sera, tarla, cami, pazar yeri girişleri, büyük şantiyelerde çadırlar kurulup toplu aşılama yapılması mümkün hale gelecek.



4 BİN 678 YENİ VAKA, 35 VEFAT

Türkiye'de dün 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 4 bin 735 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58.40, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25.55 olarak kayda geçti. Kovid- 19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 251 bin 519'u birinci doz, 15 milyon 858 bin 588'i ikinci doz, 1 milyon 549 bin 165'i üçüncü doz olmak üzere toplam 53 milyon 659 bin 272'ye yükseldi.