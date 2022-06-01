Haberler Haber Videoları Kötü koku üzerine gidilen evde karşılaşılan manzara şoke etti! 2 kamyon çöp ve 5313 lira

Kötü koku üzerine gidilen evde karşılaşılan manzara şoke etti! 2 kamyon çöp ve 5313 lira

Kötü koku üzerine gidilen evde karşılaşılan manzara şoke etti! 2 kamyon çöp ve 5313 lira
01.06.2022 13:36

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Amasya'da belediye ekiplerinin kötü koku şikayeti üzerine gittikleri evden 2 kamyon çöp çıktı. Ekiplerin yaptığı çalışma ile evden 2 kamyon çöp ve atık çıkartıldı. Çöp ve atıklar Amasya Belediyesi Katı Atık Merkezi'ne gönderildi. Evde ayrıca 5133 lira bulundu.

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Gökmedrese Mahallesi Selçuk Sokak'taki bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine çevredekiler belediyeye haber verdi.

İhbar üzerine gelen Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan Tarık E.'ye ait evde çöplerle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı çalışma ile evden 2 kamyon çöp ve atık çıkartıldı.

Çöp ve atıklar Amasya Belediyesi Katı Atık Merkezi'ne gönderildi. Evde ayrıca 5133 lira bulundu.

Mahalle Muhtarı Cem Yeni, "Mahallemizde yaşayan bir vatandaşımızın çöp evi vardı. Defalarca uyarmamıza rağmen çöp evini boşaltmadı. Mahalle sakinlerimiz de havaların ısınmasıyla çöp kokusundan ve sinekten şikayetçiydi. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip gerekeni yaptılar" dedi.

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