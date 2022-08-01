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Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin perde arkasında ne var?

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin perde arkasında ne var?
01.08.2022 14:49

OTOMATİK OYNAT

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Doğu Avrupa'daki savaş tüm hızıyla sürerken Balkanlarda da yeni bir gerilim patlak verdi. Kosova'nın ülkedeki Sırplara ulusal araç plakası ve kimlik kullanımını zorunlu kılması iki ülkeyi savaşın eşiğine sürükledi. Kosovalı Sırplar ülkenin kuzey sınırını geçişe kapattı, iki tarafın askerleri sınıra konuşlandırıldı. Açıklamalar peş peşe gelirken Kosova hükümeti gerginlik sonrası düzenlemeyi erteleme kararı aldı. Savaş Avrupa’da yaşanacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör değerlendirdi.

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