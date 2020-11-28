Koronavirüsün akciğerde yarattığı tahribat tomografi görüntülerinde

Dünyayı esir alan koronavirüs salgını insanlığın sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı, hastalara ait tomografi görüntüleri üzerinden Covid-19'un akciğerde yarattığı tahribatı anlattı. Doç. Dr. Taşçı, "Covid-19, akciğerdeki solunum keseciklerinde hasara yol açıyor. Orada bir sertleşme, büzüşme, solunum keseciklerinin fonksiyonlarını yitirmesine neden oluyor. Bu, yaygınlığı, şiddeti arttıkça hastaları solunum yetmezliğine götürebiliyor" dedi.

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