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Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 9 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu

Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 9 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu
09.10.2020 21:17

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun." ifadelerine yer verdi.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

Koca açıklamasında, "Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun." ifadelerine yer verdi.

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