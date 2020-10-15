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Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 15 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 15 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu
15.10.2020 19:48

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız." ifadelerine yer verdi.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız." ifadelerine yer verdi.

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