Son dakika haberi...Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, 3 gündür hastane önünde kendisini destekleyen kalabalığı makam aracından selamladı. Önce Twitter hesabından bir video paylaşan Trump, hastalığının iyiye gittiğini ve kendisiyle ilgilenen herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a sınırlı izin! Destekçilerini selamladı
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