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Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a sınırlı izin! Destekçilerini selamladı

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a sınırlı izin! Destekçilerini selamladı
05.10.2020 01:27

Son dakika haberi...Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, 3 gündür hastane önünde kendisini destekleyen kalabalığı makam aracından selamladı. Önce Twitter hesabından bir video paylaşan Trump, hastalığının iyiye gittiğini ve kendisiyle ilgilenen herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.


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