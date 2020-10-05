Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a sınırlı izin! Destekçilerini selamladı

Son dakika haberi...Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, 3 gündür hastane önünde kendisini destekleyen kalabalığı makam aracından selamladı. Önce Twitter hesabından bir video paylaşan Trump, hastalığının iyiye gittiğini ve kendisiyle ilgilenen herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.