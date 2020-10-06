Son dakika haberi.... Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump taburcu oldu. ABD Başkanı Trump, Türkiye saatiyle 01.30'da taburcu olarak hastaneden ayrıldı.
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump taburcu oldu
- Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump taburcu oldu
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