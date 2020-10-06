Haberler Video Haber Videoları Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump taburcu oldu
06.10.2020 01:50

Son dakika haberi.... Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump taburcu oldu. ABD Başkanı Trump, Türkiye saatiyle 01.30'da taburcu olarak hastaneden ayrıldı.


Haber Videoları